Суд арестовал сотрудника мэрии Еревана

Чиновника в Ереване арестовали на несколько месяцев в рамках коррупционного дела. Мужчина был задержан в четверг.

Сотрудник управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана ближайшие два месяца проведет под стражей. Об этом со ссылкой на представителя Антикоррупционного суда пишут армянские СМИ.

Накануне чиновник был задержан в рамках коррупционного дела, а сегодня суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Ранее в рамках этого дела арестовали пятерых человек, включая чиновника столичной мэрии. Его обвинили во взяточничестве.