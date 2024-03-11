Вестник Кавказа

Суд арестовал сотрудника мэрии Еревана

Суд арестовал сотрудника мэрии Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чиновника в Ереване арестовали на несколько месяцев в рамках коррупционного дела. Мужчина был задержан в четверг.

Сотрудник управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана ближайшие два месяца проведет под стражей. Об этом со ссылкой на представителя Антикоррупционного суда пишут армянские СМИ.

Накануне чиновник был задержан в рамках коррупционного дела, а сегодня суд избрал для него меру пресечения в виде ареста.

Ранее в рамках этого дела арестовали пятерых человек, включая чиновника столичной мэрии. Его обвинили во взяточничестве.

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