Член "Дашнакцутюн" обвиняется в минировании офисов партии Пашиняна

Несколько подозреваемых в минировании офисов партии "Гражданский договор" задержаны и арестованы в Армении. Как оказалось, один из них – пожилой член националистической партии "Дашнакцутюн".

Расследование дела об установке взрывных устройств у офисов "Гражданского договора" продолжается в Ереване. Сегодня Следком сообщил о задержании четырех подозреваемых.

В ведомстве уточнили, что найденные в феврале две бомбы, помимо взрывных веществ, содержали гайки и болты. По счастливой случайности, они не сработали – самодельный механизм не сдетонировал.

А вот установленное ранее у дома депутата от той же правящей партии взрывное устройство все же сработало.

Уголовное дело расследуется по нескольким статьям, включая терроризм.

Вскоре стало известно имя одного из задержанных − это член националистической партии "Дашнакцутюн" Гагик Саркисян. О задержании сообщил его сын Арам Саркисян, который работает в министерстве "хай-тека".