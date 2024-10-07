Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение продлится до вторника на Кубани

Штормовое предупреждение продлится до вторника на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В эти выходные на Кубани серьезно ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают местных жителей о ливнях с градом и ветром.

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за ожидающейся в ближайшие дни непогоды. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Согласно прогнозу, в воскресенье и понедельник в крае будут идти грозовые дожди с градом. Они будут сопровождаться сильным ветром.

"В течение суток 13 октября, а также ночью и утром 14 октября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом с сильным ветром с порывами до 20 м/с"

– пресс-служба управления

В МЧС также предупредили граждан о существующей угрозе формирования смерчей над морем.

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