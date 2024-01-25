Штормовое предупреждение объявлено на Кубани из-за возможных подтоплений

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни на территории края возможно опасное повышение уровня воды в водоемах

В течение сегодняшнего дня, а также 1 и 2 февраля уровень воды в реках Краснодарского края может подняться до опасных значений. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

"Сегодня, 31 января, а также в течение суток 1 и 2 февраля в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок"

– пресс-служба

В связи с этим ведомство объявило штормовое предупреждение.