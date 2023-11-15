Вестник Кавказа

Шторм обойдется Крыму в 40 млрд рублей

Шторм обойдется Крыму в 40 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму подсчитали ущерб, нанесенный мощным штормом. Предварительно, ликвидация последствий обойдется почти в 40 млрд рублей.

Устранение последствий шторма в Крыму оценили в 40 млрд рублей.

"На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно"

– глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев

Многие жители региона остаются без света и воды, имеются подтопленные дома, здания с поврежденными крышами и тп.

Напомним, второй шторм в Черном море ожидается к выходным. Специалисты считают, что он будет менее агрессивным.

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