Шторм обойдется Крыму в 40 млрд рублей

В Крыму подсчитали ущерб, нанесенный мощным штормом. Предварительно, ликвидация последствий обойдется почти в 40 млрд рублей.
Устранение последствий шторма в Крыму оценили в 40 млрд рублей.
"На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно"
– глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев
Многие жители региона остаются без света и воды, имеются подтопленные дома, здания с поврежденными крышами и тп.
Напомним, второй шторм в Черном море ожидается к выходным. Специалисты считают, что он будет менее агрессивным.
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