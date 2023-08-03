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Столичный регион будет раскаляться под солнцем

Столичный регион будет раскаляться под солнцем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Москве и Подмосковье сегодня продолжит расти, хотя все же возможны кратковременные дожди. При этом пик жары наступит уже в субботу.

В Москве и Московской области сегодня продолжится триумфальное шествие жары – как прогнозируют синоптики, в регионе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, а воздух прогреется до 30 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер южный 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c"

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет слегка повышенным и составит 744 мм ртутного столба. Однако это не предел жары – по прогнозам метеорологов, завтра будет еще жарче, в субботу воздух в регионе раскалится до 34 градусов, а дожди прекратятся.

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