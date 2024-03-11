Столетний миллионер проголосовал в Дагестане

Самый завидный жених Дагестанской республики пришел с цветами на избирательный участок. Напомним, что не так давно долгожитель получил 100 млн рублей в подарок от Сулеймана Керимова.

Получивший 100 млн рублей «на калым» столетний житель Дагестана исполнил свой гражданский долг.

По сообщениям очевидцев, легендарный житель горной республики пришел на избирательный участок с цветами, которые раздал сотрудницам избирательного участка.

Напомним, что в январе Ибрагим-Паша Садыков отпраздновал вековой юбилей. Земляка поздравил сенатор Сулейман Керимов. Затем долгожитель сам обратился к политику с просьбой: нашел молодую невесту, но не хватает на калым. В ответ Керимов подарил «жениху» 100 млн рублей.

«Ибрагим-Паша Султанович со свойственным ему чувством юмора рассказал, что нашел молодую невесту, но нужен калым. Этот вопрос полностью взял на себя Сулейман Абусаидович. Калым получился внушительным. Думаю, теперь Ибрагим-Паша Султанович сможет обеспечить жену и не одну!»

– глава Дагестана Сергей Меликов.