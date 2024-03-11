Дагестан выбрал президента на 51%

На территории Дагестана продолжаются выборы главы российского государства. К 15 часам проголосовал 51% избирателей.

На просторах Дагестана продолжается важное событие – президентские выборы, которые привлекли внимание не только политиков, но и обычных граждан. По данным местного избирательного комитета, явка на момент второй половины дня составила почти 52%, точнее 51,51%. Это говорит о том, что жители республики активно проявляют гражданскую позицию и интересуются политической жизнью страны.

«По состоянию на 15:00 в Дагестане проголосовали 51,51 % избирателей, включенных в списки для голосования»

– избиркома региона.

По словам участника второго дня голосования первого президента Дагестана, личность того, кто возглавит республику в это непростое время крайне важна.

«Для Дагестана это важно, потому что это республика приграничная, и для нас важно, чтобы обстановка в стране была нормальной. Из всех этих соображений я исходил, когда делал свой выбор»

– Муха Алиев

Выполняя свой гражданский долг, избиратели надеются, что результаты выборов принесут положительные изменения в жизнь республики. Они ждут от нового президента решительных действий в борьбе с коррупцией, развитии экономики, укреплении правопорядка и обеспечении социальной справедливости. Надежды и ожидания избирателей формируют общее настроение в обществе и определяют курс будущего развития региона.