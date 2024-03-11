Выборы президента: женщина залила краской бюллетени в КЧР

ЧП произошло на президентских выборах 2024 в Карачаево-Черкесии. О нем рассказали правоохранители. Избирательница испортила чужие бюллетени, залив в урну краску.

Женщина вылила краску в избирательную урну на выборах президента России, сообщает СУ СКР по КЧР.

Инцидент случился в Малокарачаевском районе.

Как установило следствие, подозреваемая на избирательном участке вылила краску в урну, куда голосующие опускают бюллетени.

Открыто уголовное дело по ст. 141 УК РФ. Женщина задержана, ее везут на допрос.

Напомним, максимальное наказание по этой статье – до 5 лет колонии.

Выборы президента России проходят в течение трех дней. Начались они сегодня, а завершатся в воскресенье 17 марта.

На выборах уже зарегистрировано несколько правонарушений, в том числе и с использованием краски или зеленки. В Москве женщина устроила поджог в кабинке для голосования. В Петербурге на участок бросили коктейль Молотова.

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала происходящее. Она резко негативно охарактеризовала личности тех, кто совершает такие преступления. Кроме того, она напомнила, что за правонарушения подобного рода суд может приговорить к 5 годам лишения свободы.