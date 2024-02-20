Стевию запретили в России - исчезнет ли сахарозаменитель из магазинов?

В России вступил в силу запрет на ряд пищевых добавок, в том числе стевию. Почему запретили стевию в России и что теперь делать диабетикам?

С 27 февраля 2024 года в России и странах ЕАЭС вступил в силу запрет на 19 пищевых добавок, в составе продуктов стало нельзя использовать наименования запрещенных пищевых добавок, в списке оказалась и стевия.

Стевия - заменитель сахара

Стевия - популярный в мире натуральный подсластитель, заменитель сахара, который востребован людьми, страдающими диабетом.

Экстракт стевиозид слаще сахарозы в 250-300 раз, но не повышает уровня сахара в крови. Кроме того, в стевии почти нет калорий - 18 ккал на 100 г. Стевия широко используется около 50 лет как сахарозаменитель и пищевая добавка. Она хорошо изучена и безопасна для потребления, применяется при производстве напитков и кондитерских изделий, а также диабетической продукции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрет на стевию

Несмотря на вступивший в силу запрет на 19 пищевых добавок, бояться того, что стевия оказалась «вне закона» и исчезнет из магазинов и аптек не стоит.

Из техрегламента исключили стевию, порошок и сироп из стевии, экстракты стевии - но под запретом только такие наименования, сама же стевия останется в пищевом производстве. Для стевии осталось одно разрешенное наименование - стевиолгликозид Е-960. В обновленных требованиях к пищевым добавкам прописан максимальный допустимый в продукции уровень Е960, экстракта стевии, это значит что применение данной пищевой добавки стало регламентированным и контролируемым.

«Поправки не запрещают применение стевии в продукции, а лишь убирают из документа дублирование одной и той же добавки. Тем самым никаких изменений по части применения стевии не будет, как не будет запрета на продукцию с ее содержанием»

– Роскачество