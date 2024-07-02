Ставропольские деревья-долгожители стали природным памятником

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял постановление, согласно которому древние деревья в Национальном парке краевой столицы признаны охраняемым памятником природы. Отныне в их зоне запрещен ряд действий, которые могут причинить вред древесине и растительности.

Великовозрастные деревья в Центральном парке Ставрополя стали особой охраняемой зоной и памятником природы местного значения. Это решение принял глава региона Владимир Владимиров и подписал соответствующее постановление.

Охранная зона занимает пространство в 7,4 кв м. По ее границам будут выставлены специальные предупреждающие знаки, а также стенд с информацией об объекте.

На ее территории будет запрещено использование огнеопасных предметов и химических токсинов, а также разведение костров.

До этого Владимиров признал тополи на одной из улиц Ставрополя памятником природы.