Одну из рек Ставрополья спасли от мусора

Неравнодушные экоактивисты в рамках программы "Воды России" отчистили часть реки Чла от мусора и бытовых отходов. Река богата родниками и святыми источниками.

Русло реки Чла в Ставропольском крае стало чище благодаря неравнодушным активистам. Ими было собрано практически сто мешков с мусором. Об этом рассказали в местном Минприроды.

«Река Чла имеет протяженность 8 км. Помимо родника Серафима Саровского, она вбирает в себя и другие родники Члинского леса, впадает в реку Ташла. В нижнем течении река мутная, сильно загрязнена сбросами домовладений Октябрьского района»

- Минприроды Ставропольского края

Более 250 человек были задействованы в уборке мусора в виде пластиковых отходов, стекла и сухих веток около святого источника Серафима Саровского. Наведение порядка происходило в рамках общегосударственной программы "Воды России". В ней участвуют регионы от Калининграда до Владивостока.

Ранее на Ставрополье экоактивисты в рамках программы очистили реки Березовая и Ольховка в городе-курорте Кисловодске и реку Грушевую в самом Ставрополе.