Вестник Кавказа

Ставрополье прогреется до +28

Девушки на электросамокатах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В выходные на Ставрополье ожидается теплая погода до +28 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с.

Эти выходные на Ставрополье порадует своих жителей и гостей теплой и солнечной погодой. Прогнозы синоптиков обещают, что температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ветер будет разгоняться до 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 11-14 м/с.

На протяжении всего уикенда в Ставрополье ожидается значительное потепление. Температура будет варьироваться от +25 до +28 градусов. Также синоптики заверяют, что существенных осадков в регионе не ожидается.

Теплый воздух будет поступать из южных регионов, что связано с влиянием антициклона.

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