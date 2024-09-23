Ставрополье прогреется до +28

В выходные на Ставрополье ожидается теплая погода до +28 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с.

Эти выходные на Ставрополье порадует своих жителей и гостей теплой и солнечной погодой. Прогнозы синоптиков обещают, что температура воздуха поднимется до +28 градусов. Ветер будет разгоняться до 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 11-14 м/с.

На протяжении всего уикенда в Ставрополье ожидается значительное потепление. Температура будет варьироваться от +25 до +28 градусов. Также синоптики заверяют, что существенных осадков в регионе не ожидается.

Теплый воздух будет поступать из южных регионов, что связано с влиянием антициклона.