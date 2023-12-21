Ставрополье построит завод по переработке кукурузы за 186 млн рублей

Власти Ставрополья намерены реализовать проект по возведению масштабного предприятия по переработке кукурузы. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава Минэкономразвития края Денис Полюбин.
Он отметил, что старт строительства намечен на начало этого года.
"Компания-инвестор „Золото полей“ планирует начать в первом квартале 2024 года. строительство завода по глубокой переработке зерновых в Советском округе Ставропольского края. Стоимость инвестиционного проекта составляет 186 миллионов рублей. На новом предприятии в городе Зеленокумске будут производить нативный крахмал из ставропольской кукурузы и побочных продуктов, таких, как экстракт, зародыш, мезга и глютен"
- Денис Полюбин
Благодаря новому предприятию удастся создать почти 200 новых рабочих мест.
Ежегодно завод будет перерабатывать около 30 тыс тонн кукурузы.
Возведение завода будет происходить в несколько этапов. В итоге к 2025 году предприятие выйдет на полную мощность.