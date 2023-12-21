Вестник Кавказа

Ставрополье построит завод по переработке кукурузы за 186 млн рублей

Ставрополье построит завод по переработке кукурузы за 186 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье возведут предприятие по глубокой переработке кукурузы. Потратить на реализацию проекта планируется 186 млн рублей.

Власти Ставрополья намерены реализовать проект по возведению масштабного предприятия по переработке кукурузы. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава Минэкономразвития края Денис Полюбин.

Он отметил, что старт строительства намечен на начало этого года.

"Компания-инвестор „Золото полей“ планирует начать в первом квартале 2024 года. строительство завода по глубокой переработке зерновых в Советском округе Ставропольского края. Стоимость инвестиционного проекта составляет 186 миллионов рублей. На новом предприятии в городе Зеленокумске будут производить нативный крахмал из ставропольской кукурузы и побочных продуктов, таких, как экстракт, зародыш, мезга и глютен"

 - Денис Полюбин

Благодаря новому предприятию удастся создать почти 200 новых рабочих мест.

Ежегодно завод будет перерабатывать около 30 тыс тонн кукурузы.

Возведение завода будет происходить в несколько этапов. В итоге к 2025 году предприятие выйдет на полную мощность.

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