Прорывные проекты дарят работу жителям Ставрополья  

Благодаря реализации бизнес-проектов в Ставропольском крае, регионе появляется все больше рабочих мест. В дальнейшем планируется привлечь в регион порядка 700 млрд рублей на развитие различных проектов.

Благодаря тому, что в Ставропольском крае реализуется все больше различных бизнес-проектов, в регионе повышается число рабочих мест. В частности, в минувшем году, было трудоустроено почти четыре тысячи человек.

«Благодаря реализации этих проектов в 2023 году в регионе было создано 3 815 рабочих мест, что в два раза превысило запланированный показатель. Это говорит об успешности стратегии экономического развития края. В прошлом году частные инвесторы вложили 30,6 миллиарда рублей в пять прорывных проектов»

– Минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин.

Далее глава ведомства отметил, что власти республики планируют привлечь в регион более семи сотен млрд рублей.

На эти деньги будут созданы производство удобрений, выстроен логистический хаб. Кроме того, планируется дальнейшее развитие Каминвод.