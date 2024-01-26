Ставрополье получило 55 новых компактных российских автобусов

Главам 11 округов Ставрополья сегодня вручили ключи от новых отечественных автобусов малого класса – в край прибыло 55 единиц такой техники, которая вскоре выйдет на маршруты общественного транспорта.

Главы 11 округов Ставропольского края сегодня получили ключи от новых автобусов малого класса отечественного производства, которые им вручил губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Всего территории получили 55 восемнадцатиместных автобусов"

- пресс-служба Ставропольского края

Это уже не первая партия так нужного региону общественного транспорта такого класса – в декабре минувшего 2023 года регион уже получил 160 таких микроавтобусов, передает "Интерфакс".

Большая часть микроавтобусов будет обслуживать краевые маршруты в сельских территориях, где они наиболее востребованы. Часть транспорта отправится на нерентабельные линии, в которых нуждаются малозаселенные поселки.

"Вопрос о нехватке транспорта на нерентабельных маршрутах, где бизнесу не выгодно осуществлять перевозки, регулярно поднимают жители края на встречах и прямых линиях. Благодаря решениям президента мы смогли приобрести эти автобусы и через муниципальные предприятия обеспечить транспортом именно нерентабельные маршруты в территориях"

- Владимир Владимиров

Напомним, правительство края взяло на особый контроль ситуацию с общественным транспортом на таких территориях.