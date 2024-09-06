Ставрополье нарастило производство муки на 18%

Ставрополье на 18% нарастило производство муки. Власти региона считают перспективным направлением Беларусь.

Ставропольский край продолжает демонстрировать положительную динамику в сельскохозяйственном секторе, в частности в производстве муки. По данным Министерства экономического развития региона, за последний год отмечен значительный прирост производства муки на 18%.

"Увеличение объемов производства связано с возрастающим спросом на ставропольскую муку среди местных покупателей, увеличением производственных мощностей предприятий перерабатывающей отрасли, а также с развитием экспорта. Производители Ставрополья направляют муку в Китай, Азербайджан, Армению, Туркмению, Афганистан, Ирак и другие страны"

– министр экономического развития края Денис Полюбин

Одной из основных причин роста производства муки в Ставрополье является модернизация производственных мощностей и внедрение новых технологий. Мельничное производство в регионе постепенно обновляется, что позволяет увеличить производительность и качество выпускаемой продукции.

Еще одним фактором, стимулирующим развитие производства муки в Ставрополье, является поддержка государства. Региональные власти активно содействуют развитию сельскохозяйственного сектора, предоставляя финансовые и налоговые льготы, а также оказывая помощь в модернизации производств.

Министерство экономического развития края выделяет Белоруссию как одно из перспективных направлений для экспорта муки из Ставрополья. Это обусловлено не только географической близостью стран, но и постоянным спросом на российскую муку на белорусском рынке. Партнерство с белорусскими компаниями открывает новые возможности для экспорта и увеличения объемов производства.