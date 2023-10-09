Ставрополь отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских оккупантов

Сегодня у жителей Ставрополя большой праздник – 81 год назад город был освобожден от немецко-фашистских оккупантов частями Красной армии, эту дату помнят все его жители.

Сегодня, 21 января - важный день для Ставрополя, годовщина освобождения краевой столицы от немецко-фашистских захватчиков, которые были разбиты после двух дней боев. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поздравил с праздником в своем Terlegram-канале жителей столицы и края.

"На протяжении пяти месяцев гитлеровцы хозяйничали на территории края. Жертвами "нового порядка" фашистов стали более 30 тысяч наших земляков. С освобождением Ставрополя оставались считанные дни до полного изгнания оккупантов с нашей земли"

- Владимир Владимиров

Жители края и ее столицы помнят, какой ценой досталась свобода - сегодня у воинских мемориалов в краевом центре лежат цветы. Это символ живущей памяти о красноармейцах-освободителях и о жителях краевой столицы, которые оказывали сопротивление врагу, приближая победу наших войск.

"Низкий поклон ветеранам! Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия", - добавил глава Ставрополья.