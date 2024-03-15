Стамбул вошел в список 25 лучших мест для путешествий в 2024 году

Стамбул вошел в новый рейтинг Insider Monkey как одно из лучших туристических направлений мира в этом году. Умеренный средний бюджет, вкусная местная кухня, яркая архитектура и развитая городская инфраструктура разметили Стамбул в середине престижного рейтинга.

Список из 25 лучших направлений для путешествий в 2024 году составили специалисты аналитического портала Insider Monkey.

В основе рейтинга публикации в National Geographic и Forbes, продажи Expedia Group и Airbnb, анализ данных авиакомпаний.

«Чтобы оценить каждое направление, мы сосредоточились на климате, ежедневном бюджете, безопасности и развитии инфраструктуры. Благодаря уникальной системе оценки мы выделили направления, которые обещают незабываемые впечатления от путешествия»

– Insider Monkey

Первое место досталось финской Сайме, набравшей 56 баллов. В самом конце рейтинга разместились Париж и Белфаст - 13 и 15 баллов. Стамбул из 25 мест занимает 14 строчку.

Эксперты Insider Monkey дали Стамбулу 28 баллов. Средний дневной бюджет путешественника в городе составляет $120.

«Расположенный между двумя континентами, Стамбул это праздник чувств, предлагающий все: от древних мечетей и дворцов до ярких базаров и современного искусства»

– Insider Monkey

К минусам Стамбула эксперты отнесли особенности климата и издержки безопасности, к плюсам - обширную и развивающуюся инфраструктуру и яркую кухню.

Самые бюджетные города в рейтинге: Каир - в среднем траты составят $50 в сутки, Раджастан - $60, Сайма - $100. Самые дорогие направления: Амстердам - $300, Биг Скай (США) - $300, Мауи (США) - $275.