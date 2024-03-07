5 стамбульских пляжей, куда можно сбежать от городской суеты

Стамбул, окруженный Черным морем с одной стороны и Мраморным морем с другой, славится богатым историческим наследием, невероятной архитектурой и, особенно, захватывающим видом на Босфор. В месте, где встречаются Европа и Азия, есть пляжи, на которых можно отдохнуть душой и телом. Расскажем о пяти из них.

Джаддебостан

Джаддебостан находится на анатолийской стороне Стамбула. Здесь летними вечерами можно наблюдать закат, днем лежать на траве, устраивать пикники, загорать. Это место идеально подходит для семей с детьми. Там оборудованы специальные прогулочные зоны, где можно погулять или прокатиться на велосипеде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ортакёй

Пляж Ортакёй расположен прямо у Босфорского моста. Там есть очень хорошие кафе и рестораны, где можно попробовать популярные блюда – вафли и кумпир, любуясь видом на мост, а также мечеть Ортакёй. Вы также сможете совершить замечательную экскурсию по Босфору на лодках, отправляющихся отсюда.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Бебек

Бебек находится на европейской части Стамбула. Это один из самых фешенебельных и зеленых районов города. На берегу находится пристань и живописный сквер, где можно провести время с детьми. В этом районе находится множество особняков, старинная архитектура которых заслуживает отдельного внимания. Пляж расположен между двумя подвесными мостами, соединяющими две части Стамбула. С включением подсветки вечерами такое соседство делает прогулки в этих краях еще более романтичными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кузгунджук

Раньше эта часто берега, простирающегося от Ускюдара до Кадыкёя, называлась Хрисокерамос. Такое имя пляж получил от церкви из позолоченной плитки, построенной здесь в византийский период. Хрисокерамос означает "золотая черепица". На пляже Кузгунджук можно не только полюбоваться великолепными видами, открывающимися на Босфор, но и деревянными домами и особняками, которые впечатляют своей эстетикой. В этих краях также можно увидеть знаменитый Розовый особняк Маканлар, особняк Ихсан-бея и особняк Фетхи-паши.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Килиос

Пляж Килиос расположен на побережье Черного моря в 40 километрах от Стамбула. До него можно добраться на общественном транспорте. Часть побережья относится к муниципалитету, часть - к ресторанам и отелям. Береговая зона здесь достигает 7 километров. В Килиосе можно увидеть одноименный замок - одно из старейших исторических зданий региона, привлекающий внимание архитектурой своих построек. Замок Килиос, история которого восходит к IV-V векам, использовался в оборонных целях во времена Византийской империи.