Аэропорт Стамбула стал самым популярным аэропортом Европы

Международный аэропорт Стамбула стал лидером рейтинга самых загруженных авиагаваней Европы, обойдя лондонский Хитроу, амстердамский Скипхолл и парижский Шарль-де-Голль – в сутки из него вылетали более 1300 авиарейсов.

В период с 26 февраля по 3 марта аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом в Европе, говорится в еженедельном отчете Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

В эти дни воздушная гавань турецкого мегаполиса принимала и отправляла в среднем 1321 авиарейс, передает Trend.

Любопытно, что в этом рейтинге аэропорт Стамбула обошел таких монстров, как лондонский Хитроу (1283 ежедневных авиарейса), амстердамский Схипхол (1266 авиарейсов), парижский Шарль-де-Голль (1169 рейсов) и аэропорт Франкфурта (1131 рейс).

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее писал о том, что Стамбульский международный аэропорт стал самым загруженным авиаузлом в Европе летом минувшего 2023 года – тогда он ежедневно принимал более полутора тысяч авиарейсов: так, в период с 26 июня по 2 июля в Стамбульском аэропорту максимальное количество рейсов составило 1525 рейсов в день, это на 14% больше, чем годом ранее.