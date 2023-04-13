Стамбул прирастет городами-спутниками

Опубликовано: 8:29, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени у Стамбула появятся года-спутники, или так называемые резервные города: они вырастут по обе стороны нового Стамбульского судоходного канала, который проложат в обход Босфора.

Минувшей ночью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN TÜRK рассказал о переселении части населения Стамбула, в первую очередь жителей самых сейсмоопасных зон, на берега запланированного Стамбульского канала, пишут турецкие СМИ.

"Вместе со Стамбульским каналом появятся резервные города, там начнется жилищная застройка, там мы будем предоставлять места тем, кто согласится с реформой градостроительства в городе", - поведал Эрдоган.

Эрдоган напомнил о перенаселенности Стамбула и отметил, что когда он был мэром города, он предлагал ограничить въезд в его центр, хотя тогда население мегаполиса составляло 8 млн жителей, а теперь оно удвоилось, что и объясняет необходимость создания таких городов.

Еще одна проблема – нужно переселять жителей Стамбула из сейсмоопасных районов, главным образом из прибрежных, поскольку свыше 220 тыс зданий и порядка 1,5 млн единиц жилья мегаполиса находятся под угрозой в случае возможного землетрясения, а 300 тыс единиц жилья, не обладающего необходимой сейсмостойкостью, нуждаются в немедленном сносе.