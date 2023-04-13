Сколько стоит квартира в Турции

Опубликовано: 5:00, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция - одно из самых востребованных направлений для россиян как в плане отдыха, так и с точки зрения приобретения недвижимости. Рынок недвижимости страны активно развивается из года в год, а спрос на жилье растет со стороны местных жителей и иностранцев. Цены на недвижимость в Турции тоже растут.

За 2022 год, в частности, цены на дома и квартиры в Турции выросли почти в два раза. По данным статистического агентства Турции Turkstat, в феврале 2023 года в стране было продан 80031 объект жилой недвижимости. Новых домов за второй месяц года было продано 23476, объем вторичного жилья составил 70,7% от всех продаж. Больше всего объектов жилой недвижимости было продано в Стамбуле, за ним следует Анкара. Слабее всего дома продавались в таких провинциях как Хаккяри, Ардахан и Тунджели.

За февраль 2023 года иностранцы купили 7511 объектов жилой недвижимости в Турции. Из них самое большое количество, 1183 дома было продано гражданам России. Иранцы приобрели 446 домов в Турции, а граждане Ирака - 173. На четвертом месте в списке иностранцев, купивших недвижимость в Турецкой Республике в феврале украинцы (142 дома), а на пятом - жители Казахстана (133 дома).

Сколько стоит купить недвижимость в Турции?

Анталья

Анталья, оказавшаяся в феврале самым популярным городом среди иностранцев, приобретающих недвижимость, был продан 1261 объект жилой недвижимости во втором месяце года. Стоимость квадратного метра жилья в городе на Средиземном море составляет чуть меньше чем в Стамбуле - в среднем $1283 за квадратный метр или 106 тыс. рублей. Купить трехкомнатную квартиру в Анталье не у моря в среднем можно за $124 тыс. или 10 млн рублей.

Двухкомнатная квартира в районе Аксу площадью в 75 квадратных метрах в десяти минутах ходьбы от моря в новом доме обойдется в $158 тыс. или в 13 млн рублей.

В прибрежном популярном районе Лара двухкомнатная квартира площадью в 72 квадратных метра в новом доме продается за $221 тыс. или 18 млн рублей.

Пляжный дом в новом районе Коньяалты с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, площадью в 154 квадратных метра стоит $1,041 млн или 86 млн рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул

В феврале текущего года Стамбул стал вторым по популярности городом среди иностранцев, приобретающих недвижимость в Турции. Всего гражданам других стран было продано 1133 объекта жилой недвижимости. В Стамбуле одни из самых высоких цен на жилую недвижимость в Турции. Средняя цена квадратного метра жилья в Стамбуле составляет $ 1400 долларов или 115 тыс рублей.

Сегодня в европейской части города, на берегу Мраморного моря в районе Бююкчекмедже, трехкомнатная квартира площадью в 109 квадратных метров на 9-м этаже 12-этажного дома обойдется в $98 тыс. или 8 млн рублей.

В Кадыкее, на азиатской стороне Стамбула, трехкомнатную квартиру на пятом этаже 5-этажного площадью 95 квадратных метров можно приобрести за $199 тыс. или за 16,5 млн рублей.

Пентхаус в 17-этажном доме в Картале, в азиатской части города, площадью в 174 квадратных метра продается почти за $280 тыс. или за 23 млн рублей.

Средняя окупаемость вложений в жилую недвижимость в Стамбуле составляет 14-19 лет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мерсин

В Мерсине, третьем по популярности среди иностранных покупателей городе, средняя стоимость жилой недвижимости составляет $753 или 62 тыс. рублей за квадратный метр.

Сегодня трехкомнатную квартиру в Мерсине можно купить за чуть более 7 млн рублей или за $88 тыс. Самые дорогие квартиры в районе Мезитли: трехкомнатные апартаменты обойдутся почти в $104 тыс. или в 8,5 млн рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара

В Анкаре, столице Турции и втором по популярности городе среди турецких граждан (в феврале в Анкаре было продано 8235 объектов жилой недвижимости) квадратный метр жилья стоит $645 или 53 тыс. рублей.

В престижном районе Чанкая четырехкомнатная квартира площадью 150 квадратных метров, с двумя ванными комнатами и расположенная на втором этаже трехэтажного дома обойдется в $103 тыс. или 8,5 млн рублей.

В столичном районе Этимесгут четырехкомнатная квартира площадью 125 квадратных метров на пятом этаже пятиэтажного дома продается за $68,5 тыс. или 5,6 млн рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как купить квартиру в Турции гражданину России

Чтобы купить жилую недвижимость в Турции, необходимо открыть там банковский счет, для чего потребуется предоставить загранпаспорт и ИИН. Стоит обратить внимание, что большинство продавцов недвижимости требуют внесения задатка за квартиру или дом, который не возвращается, если вы передумаете покупать недвижимость. В случае удачной сделки покупатель получает свидетельство о праве собственности. Ежегодный налог на жилую недвижимость составляет 0,2% от его стоимости.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как получить гражданство за квартиру в Турции

Гражданство Турции предоставляется в том случае, если стоимость приобретаемой недвижимости не ниже $400 тыс.