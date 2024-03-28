Стали известны подробности строительства "Крымской ривьеры"

Помимо "Золотых песков" на западе Крыма до 2030 года возведут еще один крупный круглогодичный санаторный комплекс, который получит название "Крымская ривьера". О будущей здравнице рассказал министр курортов республики Вадим Волченко.

На западном побережье Крыма к 2030 году возведут еще один круглогодичный курорт "Крымская ривьера": он вырастет на площади в 13 га, а частные инвестиции в него составят порядка 16 млрд рублей, рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Новый отельный комплекс будет состоять из 840 номеров, что позволит ему ежегодно принимать более 90 тыс. туристов. Облагородят и пляжи – к услугам отдыхающих будет 45 га пляжных территорий, передает портал Юга.ру.

"Сам курорт будет создан по современным стандартам, приоритет будет отдан электротранспорту, парковки автотранспорта перенесут за железнодорожное полотно"

- Вадим Волченко

Курорт будет возводиться по программе "Пять морей и озеро Байкал", одобренной президентом, в него будут вкладываться большей частью частные инвестиции.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что курортные власти Крыма создадут на черноморском побережье всесезонный курорт "Золотые пески", в который намерены вложить порядка 60 млрд рублей инвестиций - к курорту будет проложена дорога, на которую потратят порядка 12 млрд рублей, а его облагороженная зона соединит Саки и Евпаторию.