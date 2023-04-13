Опубликовано: 16:00, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Послание Сергея Меликова Народному собранию Дагестана состоится 19 апреля. Будут затронуты приоритеты развития экономики и социальная поддержка граждан.

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов обратится с посланием к парламенту Дагестана 19 апреля, сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе своего выступления Меликов поднимет вопрос социальной поддержки граждан, включая помощь участником спецоперации на Донбассе и их семьям. Также будут затронуты темы, связанные с образованием, промышленностью и туризмом.

Кроме того, в ходе послания Народному собранию руководитель Дагестана обозначит приоритеты развития республиканской экономики на ближайший период.

Стоит добавить, что на мероприятие, помимо депутатов, пригласили участников СВО, заслуженных деятелей культуры, работников в сферах образования и здравоохранения, а также молодежных лидеров.