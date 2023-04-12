РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ярмарка трудоустройства пройдет в Дагестане 

Ярмарка трудоустройства пройдет в Дагестане 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более 500 вакансий будут предложены работодателями в рамках стартующей в Дагестане ярмарки трудоустройства. Также участники мероприятия могут записаться на курсы повышения квалификации или переобучения. 

Дагестан заявлен участником всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка пройдет в Махачкале с 14 по 15 апреля. Около восьми десятков республиканских предприятий предложат более 500 вакансий. Об этом сообщил глава Минтруда республики Мурад Казиев. 

Далее он уточнил, что участниками ярмарки станут представители как малого бизнеса, так и крупных корпораций. 

Посетители ярмарки смогут не только больше узнать об интересующих вакансиях и договориться с работодателями о собеседовании на замещение должностей, но и зарегистрироваться на курсах повышения квалификации или программах по переобучению. 

На все вопросы относительно юридического аспекта трудоустройства, условий работы и оплаты труда будут отвечать профильные специалисты. 

Здесь же можно будет получить консультацию экспертов рынка труда о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем.

Газ впервые придет в семь районов Дагестана

Газ впервые придет в семь районов Дагестана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version