Дагестан заявлен участником всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка пройдет в Махачкале с 14 по 15 апреля. Около восьми десятков республиканских предприятий предложат более 500 вакансий. Об этом сообщил глава Минтруда республики Мурад Казиев.
Далее он уточнил, что участниками ярмарки станут представители как малого бизнеса, так и крупных корпораций.
Посетители ярмарки смогут не только больше узнать об интересующих вакансиях и договориться с работодателями о собеседовании на замещение должностей, но и зарегистрироваться на курсах повышения квалификации или программах по переобучению.
На все вопросы относительно юридического аспекта трудоустройства, условий работы и оплаты труда будут отвечать профильные специалисты.
Здесь же можно будет получить консультацию экспертов рынка труда о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем.