Опубликовано: 23:32, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 500 вакансий будут предложены работодателями в рамках стартующей в Дагестане ярмарки трудоустройства. Также участники мероприятия могут записаться на курсы повышения квалификации или переобучения.

Дагестан заявлен участником всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка пройдет в Махачкале с 14 по 15 апреля. Около восьми десятков республиканских предприятий предложат более 500 вакансий. Об этом сообщил глава Минтруда республики Мурад Казиев.

Далее он уточнил, что участниками ярмарки станут представители как малого бизнеса, так и крупных корпораций.

Посетители ярмарки смогут не только больше узнать об интересующих вакансиях и договориться с работодателями о собеседовании на замещение должностей, но и зарегистрироваться на курсах повышения квалификации или программах по переобучению.

На все вопросы относительно юридического аспекта трудоустройства, условий работы и оплаты труда будут отвечать профильные специалисты.

Здесь же можно будет получить консультацию экспертов рынка труда о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем.