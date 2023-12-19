США ввели санкции против директора российской авиакомпании

В США в очередной раз обновили антироссийский санкционный список. Рестрикции коснулись нескольких воздушных судов, а также главы одной из отечественных авиакомпаний.

Минфин США опубликовал документ, согласно которому санкции, направленные против РФ, расширяются.

В санкционный список попал глава дочерней структуры министерства обороны, авиакомпании "224-й летный отряд" Владимир Михейчик. Также рестрикции введены в отношении двух компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом и трех самолетов - Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 - связанных с российской военно-транспортной авиацией.

Отметим, что компания "224-й летный отряд" занимается перевозкой грузов и существует уже 40 лет.