США вступились за жителей Газы

Глава Госдепа США заявил о том, что в ходе встречи с израильским премьером было заявлено, что власти еврейского государства не стремятся к выселению палестинского населения Газы.
«Нетаньяху заверил меня, что поощрение добровольной миграции из Газы не является политикой Израиля. Соединенные Штаты выступают против любого предложения, призывающего к переселению палестинцев за пределы сектор»
– Энтони Блинкен
Кроме того, он отметил, что Вашингтон поддерживает ООН в требовании возвращения жителей Газы домой после завершения конфликта.
«У нас есть соглашение с Организацией Объединенных Наций о проведении оценки для определения условий, необходимых для того, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Когда позволят условия, мы бы хотели, чтобы они вернулись домой»
– Энтони Блинкен
В то же время глава Госдепа США подчеркнул, что обвинения Израиля в геноциде – надуманы.