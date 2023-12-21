США вступились за жителей Газы

Вашингтон заявил, что настаивает на возвращении мирных жителей палестинского анклава к родным очагам. Также в заявлении говорится, что обвинения Израиля в геноциде – надуманы.

Глава Госдепа США заявил о том, что в ходе встречи с израильским премьером было заявлено, что власти еврейского государства не стремятся к выселению палестинского населения Газы.

«Нетаньяху заверил меня, что поощрение добровольной миграции из Газы не является политикой Израиля. Соединенные Штаты выступают против любого предложения, призывающего к переселению палестинцев за пределы сектор»

– Энтони Блинкен

Кроме того, он отметил, что Вашингтон поддерживает ООН в требовании возвращения жителей Газы домой после завершения конфликта.

«У нас есть соглашение с Организацией Объединенных Наций о проведении оценки для определения условий, необходимых для того, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Когда позволят условия, мы бы хотели, чтобы они вернулись домой»

– Энтони Блинкен

В то же время глава Госдепа США подчеркнул, что обвинения Израиля в геноциде – надуманы.