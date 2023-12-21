Израиль поменял главу МИД страны

Кабинет министров Израиля сегодня утвердил замену главы МИД страны – согласно документу, вместо Эли Коэна это пост займет Исраэль Кац, ныне возглавляющий Минэнерго, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство этим утром утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Эти назначения подлежат одобрению Кнессетом (парламентом) страны"
- заявление правительства Израиля
Напомним, Министерство иностранных дел Израиля - одно из наиболее важных министерств в израильском правительстве, отвечающее за реализацию внешней политики страны, а также поощрение экономических, культурных и научных связей с другими странами. Израиль поддерживает дипломатические отношения со 160 странами и имеет 107 дипломатических миссий, в том числе 77 посольств, 20 генеральных консульств и 5 специальных миссий.