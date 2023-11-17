США требуют от Ирана срочно освободить свой танкер

США возмущены захватом своего танкера и требуют немедленно освободить его. В свою очередь, в ВМС Ирана ранее сообщили, что танкер был задержан по решению суда.

Соединенные Штаты требуют от Ирана немедленно освободить свой танкер, задержанный в Оманском заливе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента.

"Правительство Ирана должно немедленно освободить корабль и его команду"

– Ведант Пател

По его словам, то, что сделал Иран, абсолютно незаконно. Представитель Госдепа также указал на то, что такие действия ИРИ подрывают международную торговлю.

Ранее сегодня СМИ сообщили о задержании Ираном американского танкера в Оманском заливе. Позднее данную информацию подтвердили в ВМС ИРИ.