США проявляет интерес к проектам Азербайджана

Глава министерства энергетики Азербайджанской Республики, который находится сейчас с деловым визитом в США, рассказал, что американская сторона выказывает интерес к проектам республики и отмечает важность проведения СОР29 в Баку.

США заинтересованы проектами, которые проводит Азербайджан в регионе и мире. Такое заявление сделал глава министерства энергетики АР Парвиз Шахбазов в своем интервью азербайджанскому телеканалу.

Сейчас министр находится с официальным визитом в США, где провел ряд встреч и переговоров с представителями американских властей.

"На встречах в Белом доме, в Госдепартаменте, в Департаменте по энергетике США в ходе обсуждения энергетического сотрудничества США и Азербайджана был отмечен интерес к региональным и международным проектам, осуществляемым Азербайджаном, а также планируемым"

– Парвиз Шахбазов

Министр подчеркнул, что связи в сфере энергетики между АР и США продолжают укрепляться.

Кроме этого, американское правительство отмечает важность проведения СОР29 в Баку.

"Проведение COP29 в ноябре этого года в Баку свидетельствует о повышении роли Азербайджана, и страна будет следовать всем взятым на себя обязательствам"

- Парвиз Шахбазов

Шахбазов напомнил, что в ходе недавней Мюнхенской конференции по безопасности президент АР Ильхам Алиев провел ряд важных встреч с представителями США, что подтверждает повышенный интерес к Азербайджану с американской стороны.

"В Мюнхене были встречи Президента Азербайджана с главой Госдепартамента США, а также с другими официальными лицами, прошли важные обсуждения. И наша делегация затем продолжила переговоры в США по вопросам, представляющим взаимный интерес"

– Парвиз Шахбазов