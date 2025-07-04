США пригрозили ряду стран возвращением пошлин

США предупредят некоторые страны о возможном возвращении пошлин. В американском Минфине отметили, что речь идет о государствах, с которыми не будет прогресса в переговорах.

Соединенные Штаты могут вернуть пошлины для тех стран, с которыми не удастся достичь заметного прогресса в торговых переговорах. Об этом поведал 6 июля глава Минфина страны.

Скотт Бессент добавил, что США проинформируют об этом данные государства.

"Президент Трамп намерен направить письма нашим некоторым торговым партнерам, в которых будет указано, что если вы не сдвинете дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля"

– глава ведомства

При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.

Напомним, несколько дней назад США пригрозили Евросоюзу введением 17-процентных пошлин на сельхозпродукцию.