СМИ: США предупредили ЕС о введении пошлин в 17%

По данным Financial Times, Вашингтон пригрозил Брюсселю введением 17-процентных пошлин на сельскохозяйственную продукцию. На этот шаг он пошел перед крайним сроком заключения сделки по торговли между США и ЕС.

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию, сообщило издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

По их данным, Вашингтон пошел на такой шаг перед крайним сроком заключения торговой сделки между США и ЕС. Он установлен на 9 июля.

Предупреждение о пошлинах было передано еврокомиссару по торговой политике Марошу Шефчовичу на встрече, состоявшейся 3 июля. После этого его получили послы стран ЕС, уточнили в FT.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что странам ЕС не придется платить пошлины, если они начнут производить продукцию в Штатах.