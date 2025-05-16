Вестник Кавказа

ЕС настаивает на отмене всех пошлин США – СМИ

ЕС настаивает на отмене всех пошлин США – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Financial Times: ЕС занял более жесткую позицию на переговорах, настаивая на отмене или значительном снижении пошлин США.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе, Евросоюз избрал более жесткую переговорную позицию в рамках консультаций с США, призывая к немедленной отмене всех пошлин Вашингтона против европейского импорта. 

Сообщается, что Брюссель пытается добиться аннулирования или значительного снижения американских торговых тарифов в долгосрочной перспективе. Позицию ЕС поручили донести еврокомиссару Марошу Шефчовичу. 

Евросоюз стремится к снижению текущего уровня пошлин в 10%, а также планирует смягчения тарифов по отдельным отраслям. 

Ранее стало известно, что Китай готов обсудить с США вопросы торговли, пошлин и субсидий.

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