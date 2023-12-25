Вестник Кавказа

США о переговорах Азербайджана и Армении: достигнут значительный прогресс

США о переговорах Азербайджана и Армении: достигнут значительный прогресс
Спикер Госдепа США сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он призвал стороны сохранить заданный импульс.

Азербайджан и Армения добились значительного прогресса в мирных переговорах. Такое заявление сделал в ходе сегодняшнего брифинга спикер Госдепартамента.

 

"Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить этот импульс, сохранить результаты прошлых переговоров и заключить соглашение"

– Мэтью Миллер

Он также акцентировал внимание на том, что США поддерживают территориальную целостность обеих стран.

"Надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее, тем лучше"

– представитель Госдепа

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