США о переговорах Азербайджана и Армении: достигнут значительный прогресс

Спикер Госдепа США сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он призвал стороны сохранить заданный импульс.
Азербайджан и Армения добились значительного прогресса в мирных переговорах. Такое заявление сделал в ходе сегодняшнего брифинга спикер Госдепартамента.
"Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить этот импульс, сохранить результаты прошлых переговоров и заключить соглашение"
– Мэтью Миллер
Он также акцентировал внимание на том, что США поддерживают территориальную целостность обеих стран.
"Надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее, тем лучше"
– представитель Госдепа
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