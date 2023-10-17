Спрос на туры в Абхазию на Новый год превысил ожидания

В два-три раза вырос в этом году спрос на новогодний отдых в Абхазии. Популярность Абхазии связана с экзотичностью, мандаринами и новыми отелями с бассейнами.

Этой зимой многие россияне решили провести новогодние каникулы в Абхазии. Бронирования превышают уровень прошлого года в несколько раз, рассказал глава абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов.

"В некоторых объектах мест уже нет, поэтому в этом году динамика удивительная"

– Косилов

По его мнению, причин небывалого спроса на новогодний отдых в Абхазии несколько:

меньше доступных зарубежных направлений (и по цене, и по транспорту);

новые комфортабельные отели и гостиницы в Абхазии;

особенности празднования Нового года в Абхазии.

Представитель "Алеан" пояснил, что в республике появились отели с подогреваемыми бассейнами, спа-программами - такие опции привлекают туристов зимой.

Также нельзя забывать и о том, что в Абхазии зима и Новый год отличаются от того, к чему привыкли россияне.

"Наиболее удобный формат для них поменять свое общее местоположение и сменить обстановку, это, конечно, Абхазия, учитывая культуру, непохожесть празднования Нового года, атмосферу, обилие мандаринов и так далее"

– Косилов

В этом сезоне туры на новогодние праздники в Абхазию выросли в цене на 15-30%, добавил он, беседуя с радио Sputnik.