Спрос на "карточные" туры из России снизился

"Карточные" туры стали менее популярны в России. Сегодня за оформлением банковской карты россияне чаще всего отправляются в Узбекистан, Кыргызстан или Сербию.

Россияне стали реже интересоваться "карточными" турами - поездками за границу ради оформления пластиковой банковской карты, отмечает АТОР.

Снижение спроса объясняется отчасти тем, что многое желающие уже сделали себе карты иностранных банков ранее. Также туроператоры снизили предложение на фоне того, что банки часто меняют условия получения россиянами карт. Кроме того, у граждан появилась возможность оформлять карты иностранных банков внутри России - такие услуги появились в некоторых отечественных кредитных организациях.

Многие россияне предпочитают при поездках за рубеж пользоваться наличными, однако желающие отправиться в "карточный" тур остаются.

"У нас есть действующие предложения для тех, кто желает поехать с такой целью в Узбекистан – Ташкент, Самарканд, а также Киргизию и Сербию"

– туроператор "Русский Экспресс"