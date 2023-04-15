Спецоперация в Малгобекском районе Ингушетии дает свои плоды

Опубликовано: 14:30, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Контртеррористическая операция, которая проводится на территории Малгобекского района Ингушетии, приносит свои плоды – уже задержаны девять пособников боевиков, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе продолжающейся в Малгобекском районе Ингушетии контртеррористической операции (КТО) задержали девять пособников боевиков, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В Малгобекском районе в ходе КТО нейтрализовано четверо бандитов и еще двое задержаны. В марте и апреле текущего года они совершили ряд нападений на представителей сил правопорядка, в результате чего трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести, отметил Калиматов.

Совершившие преступление бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ, поведал глава Ингушетии, добавив: у этих боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе, на жизни людей нет ничего святого, а религия для них является лишь прикрытием для решения определенных задач по дестабилизации обстановки на Кавказе.

Напомним, в конце марта – начале апреля группа неизвестных обстреляла пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напала на полицейских в Малгобекском районе. Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности, а вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введен режим КТО.

Контртеррористическая операция в Малгобекском районе Ингушетии продолжается.