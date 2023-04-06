Бой с бандитами в Ингушетии не обошелся без потерь для силовиков

Опубликовано: 10:54, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Ночной бой с бандитами, разгоревшийся в селе Зазиков-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии, не обошелся без жертв и раненых со стороны правоохранителей: погибли трое полицейских, сообщили в силовых структурах республики.

Минувшей ночью при боестолкновении с членами бандгруппы, подозреваемыми в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в марте и апреле, погибли трое полицейских, восемь правоохранителей получили ранения, сообщили в силовых структурах Ингушетии.

"При перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице", - рассказал собеседник, передает"Интерфакс".

Преступникам удалось скрыться, а информация о задержании одного из них не соответствует действительности, контртеррористическая операция (КТО) в районе продолжается, отметил собеседник агентства.

Ранее сегодня в пресс-службе УФСБ РФ по республике сообщили, что оперативным штабом по Ингушетии накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции была получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Накануне в ведомстве сообщали, что сотрудники управления вместе с региональной полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тело неустановленного мужчины, "внешне схожего с Коттоевым М.А-Г., 1997 года рождения". Рядом с трупом были обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1, - рассказал сотрудник пресс-службы. Речь шла о Мовсаре Коттоеве, вместе с бандгруппой подозреваемом в нападениях на пост ДПС 27 марта и обстреле полицейских 3 апреля, после чего было принято решение о проведении в регионе контртеррористической операции на территории Малгобекского района.

Напомним, 27 марта неизвестные напали на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, ранив двоих полицейских. 3 апреля та же группа обстреляла сотрудников правоохранительных органов на территории кошары в Малгобекском районе.