Вестник Кавказа

Спасатели получили сигнал трекера альпиниста-экстремала с Казбека

Спасатели получили сигнал трекера альпиниста-экстремала с Казбека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинским спасателям предположительно удалось определить возможное местонахождение альпиниста, пропавшего на склонах Казбека четыре дня назад.

Грузинские спасатели получили сигнал с электронного устройства альпиниста-экстремала, пропавшего при восхождении на гору Казбек, сообщает телекомпания "Рустави 2".

У опытного 45-летнего мужчины было с собой электронное устройство, передающее специальный сигнал – именно оно позволило найти его местонахождение. Помимо этого, почувствовав ухудшение погоды, он сам передал свои координаты коллегам, передает Sputnik Грузия.

Напомним, альпинист-экстремал попытался подняться на Казбек несколько дней назад, но был застигнут непогодой, последний раз он выходил на связь 23 декабря, сейчас его ищут до 20 спасателей.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1410 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы