Спасатели получили сигнал трекера альпиниста-экстремала с Казбека

Грузинским спасателям предположительно удалось определить возможное местонахождение альпиниста, пропавшего на склонах Казбека четыре дня назад.

Грузинские спасатели получили сигнал с электронного устройства альпиниста-экстремала, пропавшего при восхождении на гору Казбек, сообщает телекомпания "Рустави 2".

У опытного 45-летнего мужчины было с собой электронное устройство, передающее специальный сигнал – именно оно позволило найти его местонахождение. Помимо этого, почувствовав ухудшение погоды, он сам передал свои координаты коллегам, передает Sputnik Грузия.

Напомним, альпинист-экстремал попытался подняться на Казбек несколько дней назад, но был застигнут непогодой, последний раз он выходил на связь 23 декабря, сейчас его ищут до 20 спасателей.