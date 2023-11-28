Поиски альпиниста на горе Казбек продолжаются третий день

В Грузии по-прежнему не могут найти мужчину, пропавшего на горе Казбек несколько дней назад. В поисковой операции задействованы два десятка спасателей

В Грузии продолжается поисковая операция на горе Казбек, где несколько дней назад пропал альпинист. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

Информация об исчезновении мужчины поступила 23 декабря. Согласно предварительным данным, он пропал во время восхождения на гору.

В поисковой операции участвуют 20 спасателей.