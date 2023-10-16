Кавказские горы: где находятся, почему растут, чем известны в мире?

На днях журнал Condé Nast Traveler опубликовал список самых красивых мест в мире, сформированный на основе отзывов экспертов и читателей, которые выделили 51 локацию со всего мира. Одним из таких мест стали Кавказские горы. Что это за горы, расскажем в этом материале.

Во времена античности Кавказские горы считались границей Европы. В наши дни эта горная система (особенно некоторые ее горные вершины) притягивают путешественников со всего света красотой и величием.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возраст Кавказских гор

Кавказские горы сформировались 28-23 миллионов лет назад. По мнению исследователей, основной рост горной системы проходил в два этапа. Первый относится к периоду 12-6 миллионов лет назад, а второй прошел 2 миллиона лет назад. Для нас такой возраст может показаться весьма почтенным, однако, по оценкам ученых, Кавказские горы относительно молодые.

Считается, что эта горная система растет каждый год из-за регулярного смещения Аравийской и Евразийской плит, в районе которых расположены горы. Поэтому в этих краях до сих пор могут происходить землетрясения, а также извержения вулканов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находятся горы и какую площадь занимают

Горная система занимает обширную территорию. Площадь Кавказских гор, по некоторым данным, превышает 450 тысяч квадратных километров. Горы делятся на две горные системы – Большой и Малый Кавказ. Полностью Кавказские горы проходят через территории нескольких государств: России

Азербайджана

Абхазии

Южной Осетии

Армении

Грузии

Турции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Известные хребты Кавказских гор

Водораздельный хребет Большого Кавказа (он же Главный Кавказский хребет) располагается в центре всей горной системы и делит регионе на Северный Кавказ и Южный Кавказ. Наибольшей высотой в районе этого хребта считается Безенгийская стена. Ее высочайшей точкой (и по совместительству самой высокой точкой Грузии) считается вершина – Шхара. В источниках данные о ее высоте варьируются. Есть информация, что она составляет 5193 метра, однако также есть данные о 5203 метрах. Шхара находится недалеко от грузинского города Кутаиси. У подножия горы расположено известное село Ушгули, архитектура которого была внесена ЮНЕСКО в список всемирного наследия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кавказских горах большое количество вершин-пятитысячников. Самыми известными и высокими из них являются Эльбрус (высочайшая точка всей горной системы, высота составляет 5642 метра), Дыхтау (5204 метра).

Отдельное внимание стоит уделить еще одной известной горе горной системы – Казбек. Несмотря на то, что высота составляет 5033 метра, Казбек ничуть не уступает своим "собратьям". Красоту этих мест воспевали не только известные путешественники, но и классики русской литературы. Так, Лермонтов называл Казбек "стражем Востока", а Пушкин сравнил вершину горы с "царственным шатром". В течение многих веков местные жители считали гору святым местом, о ней слагались легенды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природа и животный мир Кавказских гор

Природа этих мест разнообразна: здесь можно увидеть ледники, альпийские луга, степи и леса. Разные природные зоны этих мест стали домом для множества представителей животного мира. Некоторые из них были занесены в Красную книгу. Так, в этих краях можно найти кавказского леопарда (еще одно его название "переднеазиатский"), который находится под угрозой исчезновения. Для защиты редких видов мира живой природы открыто множество заповедников, например, Кавказский и Тебердинский. На территории Кавказского заповедника можно встретить представителей семейства псовых (енотовидные собаки, шакалы), кошачьих (кавказский лесной кот). Есть здесь и большая группа хищных млекопитающих семейства куницеобразных. Также на территории заповедника можно найти птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб.