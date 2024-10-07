Создание технического правительства оппозиции – фарс, заявил Кобахидзе

План по созданию собственного правительства, представленный президентом Грузии Саломе Зурабишвили, является фрасом, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, опираясь на недавние опросы населения. Согласно им, «Грузинскую мечту» поддерживает 60% населения.
«В реальности, вы знаете, что наш рейтинг составляет примерно 60%. В таких условиях разговоры об оппозиционном техническом правительстве и т.д., конечно же, это фарс»
- Ираклий Кобахидзе
Он отметил, что после октябрьских выборов заседание парламента состоится только ближе к декабрю, тогда же будет избрано новое реальное правительство, а не техническое.
Также он высказал мнение, что план Зурабишвили вовлечет Грузию в войну и остановит страну минимум на год.
Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.