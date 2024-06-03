Создание полицейской гвардии одобрили в парламенте Армении

Сегодня в парламенте Армении состоялось обсуждение вопроса создания полицейской гвардии. Она будет заниматься обеспечением безопасности внутри республики.

В пятницу, 7 июня, комиссия парламента Армении по вопросам обороны и безопасности одобрила проект создания полицейской гвардии.

Проект представила замглавы МВД страны Арпине Саркисян. Она напомнила, что ранее внутренние войска республики были преобразованы в полицейские, а теперь от них отделится полицейская гвардия, которая будет отвечать за обеспечение безопасности внутри страны.

Кроме того, на новую структуру также планируется возложить ряд функций на случай военных действий или ЧС. При этом Саркисян обратила внимание на то, что сотрудники гвардии не будут участвовать в военных действиях.

Назначать командующего гвардией будет глава МВД, а не президент страны, который назначает глав всех остальных силовых подразделений. Состоять гвардия будет из сотрудников главного управления госохраны и подразделения дорожной полиции, которое занимается сопровождением высших должностных лиц.

Напомним, проект нового закона был одобрен правительством Армении в начале мая, после чего его передали в парламент.