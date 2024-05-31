Вестник Кавказа

Армения хочет приобрести новые здания для посольств во Франции и Иране 

Армения хочет приобрести новые здания для посольств во Франции и Иране 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский МИД работает над покупкой двух зданий для своих посольств в столицах Франции и Ирана. В том году ведомство прибрело здание для посольства в Британии.

МИД Армении продолжает работу по покупке новых зданий для своих посольств. Об этом заявил 4 июня замглавы ведомства Паруйр Ованнисян, выступая на заседании в парламенте. 

"К примеру, в прошлом году для нашего посольства в Великобритании было приобретено новое здание. Действительно, условия были жалкими. Они были не только не пригодны для работы, но и для проведения каких-либо встреч"

– замминистра 

Он добавил, что в том году состоялось открытие здания посольства в Уругвае. 

Помимо этого, Ованнисян поведал, что в настоящее время внешнеполитическое ведомство занимается вопросом поиска новых зданий для своих посольств в Париже и Тегеране.

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