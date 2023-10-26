Современные просторные автобусы поступили в Махачкалу

Несколько десятков комфортабельных автобусов будут курсировать по улицам дагестанской столицы с января. Они приспособлены под нужды маломобильных людей.

В новый 2024 год Махачкала войдет с новыми автобусами, сообщили в администрации главы Дагестана.

В общей сложности в город поступило 47 таких машин. Каждый день ими будут пользоваться порядка 28 тыс пассажиров.

Эти низкопольные автобусы – просторные и удобные. Они также адаптированы для маломобильных пассажиров.

Ранее Сергей Меликов признавал, что общественный транспорт в Дагестане далек от современных требований. Решение этой проблемы он видел в создании концепции комплексного развития данной сферы – она будет рассчитана на срок до 2030 года.

"Мы уже получаем новые типы транспорта для перевозок граждан. Но нам необходима концепция, которая позволит в ближайшие годы коренным образом изменить подходы к организации общественных перевозок"

– глава РД