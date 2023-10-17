Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Израилю и сектору Газа

Опубликовано: 7:57, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет безопасности ООН минувшей ночью не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Совет безопасности ООН отклонил проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня"

- проект резолюции СБ ООН

Соавторами проекта документа выступили 25 стран, включая Беларусь, Египет, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию, от имени Совбеза ООН также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма, также она призывала к безопасному освобождению всех заложников.

Резолюция не набрала необходимых 9 голосов "за". За нее проголосовали 5 стран, 4 были против, 6 воздержались, передает РИА Новости.

США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против проекта гуманитарной резолюции России. Поддержали ее Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Как отметил российский постпред в ООН Василий Небензя, голосование по резолюции показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели.