Шольц намерен поговорить с Путиным

Канцлер Германии намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины. По его словам, стороны должны заключить «справедливый мир».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
По его словам, прошло достаточно много времени с момента последнего разговора.
"Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным… В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве"
– Олаф Шольц
Далее он выразил мнение, что стороны должны заключить справедливый мир.