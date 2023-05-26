Шольц намерен поговорить с Путиным

Опубликовано: 8:47, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Канцлер Германии намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины. По его словам, стороны должны заключить «справедливый мир».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

По его словам, прошло достаточно много времени с момента последнего разговора.

"Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным… В конечном итоге должно быть [заключено] соглашение между властями в Москве и Киеве"

– Олаф Шольц

Далее он выразил мнение, что стороны должны заключить справедливый мир.