Шольц: следующие санкции против России не станут последними

Очередной пакет антироссийских санкций не станет последним, объявил Шольц. Сейчас ЕС проводит согласование 11-го пакета ограничений.
Европейские санкции против России будут продолжаться, 11-ый пакет не станет финальным, заявил сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы уже на пути к тому, чтобы обсуждать дальнейшее улучшение [функционирования] санкционных мер, и следующее не будут последними. Это постоянная работа"
– Олаф Шольц
О планах по усилению санкционного давления на Москву Шольц сообщил на пресс-конференции, которую провел в Страсбурге совместно с председателем Европарламента Робертой Метсолой.
Накануне ЕК направила странам ЕС на согласование 11-ый санкционный пакет против РФ. В этот же день в Турции объявили, что не намерены присоединяться к рестрикциям в отношении России.
Напомним, 10-ый пакет санкций ЕС был опубликован 25 февраля.