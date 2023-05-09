Шольц: следующие санкции против России не станут последними

Опубликовано: 14:08, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной пакет антироссийских санкций не станет последним, объявил Шольц. Сейчас ЕС проводит согласование 11-го пакета ограничений.

Европейские санкции против России будут продолжаться, 11-ый пакет не станет финальным, заявил сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы уже на пути к тому, чтобы обсуждать дальнейшее улучшение [функционирования] санкционных мер, и следующее не будут последними. Это постоянная работа"

– Олаф Шольц

О планах по усилению санкционного давления на Москву Шольц сообщил на пресс-конференции, которую провел в Страсбурге совместно с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Накануне ЕК направила странам ЕС на согласование 11-ый санкционный пакет против РФ. В этот же день в Турции объявили, что не намерены присоединяться к рестрикциям в отношении России.

Напомним, 10-ый пакет санкций ЕС был опубликован 25 февраля.