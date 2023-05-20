Сочинцам станет доступна Махачкала

Опубликовано: 2:24, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже сегодня, 20 мая, российский авиаперевозчик Red Wings откроет авиасообщение Махачкала-Сочи, частота полетов составит два раза в неделю.

Махачкалинский аэропорт сообщил о запуске авиасообщения, которое соединит столицу Дагестана с городом-курортом Сочи. Первые самолеты с пассажирами отправятся сегодня, 20 мая.

Как отметили в организации, граждане будут летать из Махачкалы в Сочи и обратно на самолетах Sukhoi Superjet 100. Рейсы будут совершаться по вторникам и субботам

Воздушный транспорт по вторникам будет покидать аэропорт столицы Дагестана в 07:20, а сядет в воздушной гавани Сочи в 09:00. Таким образом, пассажиры долетят за 1 час 40 минут. Самолет в обратном направлении взлетит в 09:55, а приземлится в 11:35 (длительность – 1 час 40 минут).

По субботам самолеты из Махачкалы отправятся в город Краснодарского края в 14:20, а прибудут в 16:00. Лайнеры, следующие в обратном направлении покинут Сочи в 16:55, а сядут в столице Дагестана в 18:35.